Eriksen entra in Tottenham-Norwich: forte reazione dei tifosi Spurs

Condividi questo articolo

Eriksen è partito ancora dalla panchina nel Tottenham (vedi articolo). Mourinho ha mandato in campo il danese al 62′ della sfida casalinga con il Norwich ma l’obiettivo di mercato dell’Inter ha ricevuto un’accoglienza non certo piacevole da parte dei sostenitori degli Spurs

AMORE FINITO – Christian Eriksen è il grande obiettivo di mercato dell’Inter, che attende di poterlo portare a Milano nei prossimi giorni. Intanto, José Mourinho ha scelto di tenerlo in panchina dal primo minuto anche in Tottenham-Norwich. Lo Special One ha inserito il danese al 62′ al posto di Erik Lamela, ma al momento del suo ingresso in campo i tifosi degli Spurs hanno manifestato il disappunto nei suoi confronti. Fortissimi i fischi provenienti dagli spalti del “Tottenham Hotspur Stadium”. Anticamera di un addio?