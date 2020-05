Eriksen e Sensi, all’Inter una poltrona per due: uno solo in vantaggio – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, con l’inizio del campionato riparte la “sfida” tra Christian Eriksen e Stefano Sensi: uno solo scenderà in campo da titolare.

UNA MAGLIA PER DUE – Con il recupero di Stefano Sensi, si riaccende la sfida a centrocampo per l’Inter. Una sola maglia da titolare per Christian Eriksen e l’ex Sassuolo, che ad oggi parte in leggero vantaggio rispetto il danese e per un motivo ben preciso: ad inizio stagione è stato uno dei migliori, se non addirittura il migliore. Eriksen, arrivato a gennaio, dovrà dimostrare di essere di un’altra categoria rispetto le prime due settimane a Milano. Nessuna scusa: l’ex Tottenham non dovrà recuperare la forma migliore, ma giocarsi tutte le sue chance per dimostrare di meritare una maglia da titolare. Stefano Sensi invece, come dicevamo, sarà subito chiamato a mettere in mostra tutte le sue qualità di “super-play avanzato”. In fin dei conti però, entrambi saranno importantissimi alla ripresa del campionato. Considerando che praticamente ogni tre giorni i nerazzurri saranno costretti a scendere in campo per disputare una partita: a giro tutti i componenti della rosa saranno importanti, resta da capire solo chi riuscirà a fare la differenza.

Fonte: Gazzetta dello Sport.