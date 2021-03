Eriksen, domani test decisivo: difficile a Torino dal 1′. Pronto Gagliardini

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Secondo quanto riporta Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, domani sarà la giornata decisiva per valutare le condizioni di Christian Eriksen (vedi articolo). Si prepara Roberto Gagliardini per sostituirlo.

TEST DECISIVO – Dopo la leggera infiammazione al ginocchio, Christian Eriksen sarà valutato domani in vista della sfida contro il Torino. Restano vive le speranze di riuscire a portarlo nella trasferta di domenica nel capoluogo piemontese, anche se sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto. Antonio Conte punta quindi su Roberto Gagliardini per sostituire il danese a centrocampo, complice anche l’operazione al menisco di Arturo Vidal che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. A completare il centrocampo ci saranno i soliti Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, mentre sono pronti a partire dalla panchina anche Stefano Sensi e Matias Vecino.

Fonte: Andrea Paventi – Sky Sport