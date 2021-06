Eriksen dimesso dall’ospedale: «Ora sto meglio, operazione riuscita»

Eriksen ha lasciato l’ospedale di Copenaghen, dove era ricoverato da sabato dopo il malore in Danimarca-Finlandia. Il centrocampista dell’Inter, dai canali ufficiali della sua nazionale, ha mandato un messaggio. Ieri sera l’operazione al cuore, per inserirgli un defibrillatore (vedi articolo).

IL SALUTO – “L’operazione per Christian Eriksen ha avuto successo ed è stato dimesso oggi dal Rigshospitalet. Durante la giornata è anche andato in visita ai compagni nel ritiro della nazionale, da cui poi si dirigerà a casa per passare del tempo con la sua famiglia. Christian manda a tutti i suoi ringraziamenti: «Grazie a tutti per il vostro grande affetto – è stato incredibile da vedere e da sentire. L’operazione è andata bene e io sto bene, date le circostanze. È stato fantastico rivedere i ragazzi dopo la grande partita che hanno disputato ieri sera. Inutile dire che farò il tifo per loro lunedì contro la Russia»“.