Eriksen, dall’Inghilterra sicuri: addio Inter solo in prestito. In Premier?

Dopo le parole di Giuseppe Marotta nel prepartita di Verona-Inter (vedi articolo), è ormai sicura la partenza di Christian Eriksen. Secondo quanto riporta “Sky Sports News”, il giocatore lascerà la squadra solo in prestito. L’Arsenal tra le pretendenti.

NON DEFINITIVO – Un addio, o un arrivederci? La seconda, stando alle notizie che arrivano dall’Inghilterra. La partenza di Christian Eriksen dall’Inter, infatti, sarebbe possibile soltanto in prestito. Il principale motivo dietro alla scelta starebbe nel pesante ingaggio del giocatore e nella durata del contratto, di altri tre anni e mezzo. Tra le pretendenti ci sarebbe l’Arsenal, con un trasferimento che avrebbe quasi del clamoroso dal momento che “tradirebbe” in questo modo i suoi ex tifosi del Tottenham, da sempre rivali dei Gunners. Un’altra opzione potrebbe essere il Paris Saint-Germain, con l’ormai quasi certo arrivo di Mauricio Pochettino. Proprio il tecnico argentino ha avuto modo di allenarlo a Londra e portarlo a Parigi potrebbe essere più di un’ipotesi.

