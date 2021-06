Eriksen, da Copenaghen aggiornamenti confortanti: stabile, oggi esami

Arrivano buone notizie su Eriksen direttamente da Copenaghen, dove è ancora ricoverato in ospedale dopo il malore di sabato. Il direttore della comunicazione della Danimarca, Hoyer, fa sapere che il centrocampista oggi svolgerà nuovi esami.

ORE DI ATTESA – Christian Eriksen dà buoni segnali, la giornata di oggi sarà decisiva per capire cosa è successo sabato in Danimarca-Finlandia. Il direttore della comunicazione della nazionale, Jakob Hoyer, parla a TV2 SPORT delle condizioni del giocatore: «Siamo in contatto con lui, le sue condizioni sono le stesse di ieri ed è stabile. Eriksen è ancora in ospedale, durante la giornata di oggi saranno effettuati ulteriori esami».