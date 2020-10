VIDEO – Eriksen: “Con la Danimarca sono contento perché qui mi fanno giocare”

In conferenza stampa dal ritiro della Danimarca Eriksen lancia una frecciatina a Conte. Il giocatore ha sottolineato il suo impiego costante.

FRECCIATINA – Eriksen dopo la vittoria contro l’Inghilterra, in cui ha segnato il gol decisivo e tagliato il traguardo delle cento presenze, ha parlato del suo rapporto con la nazionale. Ecco le sue parole: “Credo che ovunque io abbia giocato, anche agli Spurs, sia sempre stato un piacere venire a giocare in nazionale. E ora è non è diverso. Naturalmente tutti sanno che tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham. Ma qui non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in Nazionale e non importa in quale club o dove io giochi. Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento“.

VIDEO – Ecco il video delle sue dichiarazioni: https://twitter.com/GoalItalia/status/1316657401240588289