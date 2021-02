Eriksen, compleanno e nuova chance in Inter-Lazio? Ora in pole

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Eriksen, che oggi festeggia il suo secondo compleanno da quando è all’Inter, oggi potrebbe tornare a giocare titolare in Inter-Lazio. Il danese ora è in vantaggio rispetto Roberto Gagliardini, Antonio Conte dunque ancora con il doppio regista davanti la difesa.

ORA IN VANTAGGIO – Eriksen, compleanno in campo da titolare con l’Inter? Antonio Conte pronto a stupire tutti rispetto le probabili degli ultimi giorni. Il centrocampista danese adesso sarebbe in vantaggio rispetto Roberto Gagliardini per una maglia da titolare in Inter-Lazio. Arturo Vidal assente sicuro a centrocampo (neanche tra i convocati), per cui il ballottaggio resta ancora vivo tra il danese e l’italiano, ma con il primo che questa volta passa in vantaggio. Conte pronto a riconfermarlo dopo la titolarità in settimana contro la Juventus in Coppa Italia e dunque la scelta di puntare ancora una volta sul doppio regista davanti la difesa. Scelta ufficiale o pretattica? Nelle intenzioni del tecnico ci sarebbe quella di aumentare la fluidità di gioco a centrocampo senza passare necessariamente da Marcelo Brozovic, che insieme a Nicolò Barella completerà la zona centrale del campo.