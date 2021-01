Eriksen, commissioni non pagate complicano la cessione: le cifre

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Kaveh Solhekol, giornalista sportivo inglese di Sky Sports – versione britannica della nota emittente sportiva – ha fatto il punto sulla situazione legata a Christian Eriksen e al ricorso degli agenti del giocatore al CONI. La situazione complica una potenziale cessione del giocatore.

CESSIONE COMPLICATA – Si complica la situazione di una possibile cessione di Christian Eriksen da parte dell’Inter. Al momento la squadra più accreditata ad acquisire il giocatore è il Tottenham, ma il ricorso degli agenti al CONI (vedi articolo) rende ogni possibile trattativa ancora più difficile. Questo il punto della situazione da parte di Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Sports: «Sembra proprio che Eriksen lascerà l’Inter, anche se è notizia di oggi che i suoi rappresentanti hanno fatto un ricorso perché non sono state pagate loro le commissioni dopo il passaggio del giocatore in nerazzurro. Si parla di 7,5 milioni di euro. Questa situazione complica ogni potenziale mossa per il giocatore in questa sessione di mercato, perché è un qualcosa che deve essere risolto prima del trasferimento».