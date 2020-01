Eriksen, c’Ã¨ l’accordo: sÃ¬ all’Inter! Ora palla al Tottenham – GdS

Eriksen, c’è l’accordo: sì all’Inter! Ora palla al Tottenham – GdS

Secondo quanto scritto pochi minuti fa dall’edizione online della “Gazzetta dello Sport”, Christian Eriksen avrebbe detto sì all’Inter: accordo tra il centrocampista danese e l’Inter, ora bisogna chiudere la trattativa con il Tottenham.

ACCORDO TROVATO – Nonostante sia stato schierato in campo dal 1′ nella sfida contro il Liverpool (vedi articolo), potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Christian Eriksen con il Tottenham. Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, infatti, il giocatore si sarebbe convinto della proposta dell’Inter e sarebbe arrivato l’accordo tra il giocatore e il club nerazzurro fino al 2024.

NUOVI CONTATTI – Adesso la palla passa al club londinese, che per Christian Eriksen chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per lasciarlo partire subito. L’amministratore delegato Beppe Marotta è pronto a prendere contatto con la dirigenza degli Spurs per formulare un’offerta, ma in casa nerazzurra si spera di riuscire a ottenere un prezzo più basso rispetto alla cifra richiesta, dal momento che il calciatore è in scadenza a giugno e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Insomma, intesa con il giocatore trovata, ora resta da chiudere l’affare con la società. E adesso l’ipotesi di vedere il danese indossare la maglia nerazzurra già a gennaio sembra farsi sempre più concreta.