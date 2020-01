Eriksen caldissimo: l’Inter vuole chiudere in tempi brevi! Agente a San Siro

Eriksen resta un obiettivo nel mirino dell’Inter. Negli scorsi giorni, l’arrivo del calciatore sembrava molto più probabile per giugno, invece l’operazione potrebbe farsi a gennaio. L’agente potrebbe essere presente a San Siro. Di seguito le ultime novità sul danese e l’affare con i nerazzurri, riportate da “Tuttomercatoweb”

COLPO IN CANNA – Sono ore decisive per l’eventuale arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro. L’agente del danese, infatti, è a Milano e assisterà al match dell’Inter contro l’Atalanta a San Siro. La volontà di della società milanese è di chiudere in tempi brevi l’affare e già la giornata di domani potrebbe essere decisiva per l’operazione. L’offerta sul tavolo è di 15 milioni di euro più bonus.