Eriksen atteso a Milano, l’Inter lo aspetta: in Italia nuovi esami – CdS

Eriksen, conto alla rovescia per il suo ritorno a Milano. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, il danese nei prossimi giorni è atteso in Italia per sottoporsi a nuovi esami e non solo.

RITORNO – Eriksen, parte il conto alla rovescia per il suo ritorno alla Pinetina. L’Inter gli ha proposto, lasciandogli la massima facoltà decisionale, di rientrare a Milano per valutare la situazione ed è attesa tra domani e sabato una risposta. In Italia il calciatore si sottoporrà a nuovi esami per capire meglio la situazione, intanto sarebbe bello riabbracciare l’abbraccio dei compagni che sono stati così tanto in ansia per lui, e conoscere anche Simone Inzaghi che gli ha fatto sentire la sua vicinanza con un messaggio. L’Inter concorderà con Eriksen la strada da seguire, proporrà nuovi consulti ma senza affrettare i tempi. Non c’è obbligo di capire entro un mese o poco più se il defibrillatore può essere tolto.

Fonte: Corriere dello Sport