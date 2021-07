Eriksen, attesa Inter per ritorno e visite mediche: gli scenari – Sky

Quale sarà il futuro di Eriksen? Dopo quanto successo il centrocampista nerazzurro si sta riposando con l’Inter che gli sta concedendo tutto il tempo necessario per riprendersi. Ecco le ultime secondo quanto riportato da “Sky Sport”

ATTESA E SPERANZA – «Eriksen sta bene. Sta continuando la sua convalescenza con l’Inter che attende la sua disponibilità per tornare in Italia e sostenere le visite mediche per l’idoneità sportiva dato che il suo cartellino è qui ed ha bisogno di quest’ultima per giocare». Queste le parole della giornalista Silvia Vallini a “Sky Sport 24”