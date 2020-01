Eriksen arrivato all’Humanitas per le visite mediche: il programma Inter

Christian Eriksen è pronto ad abbracciare il mondo Inter dopo un lungo periodo di trattative tra la dirigenza nerazzurra e quella del Tottenham. Il calciatore è arrivato a Milano (qui le sue prime parole) per le visite mediche.

VISITE MEDICHE – Christian Eriksen è arrivato in questi minuti all’ospedale policlinico Humanitas di Milano per svolgere la prima parte delle visite mediche. Subito dopo il calciatore si recherà al CONI per l’idoneità sportiva prima di firmare con l’Inter quella che sarà la sua nuova avventura dopo aver vestito tre maglie in carriera: Odense, Ajax e Tottenham. Il calciatore già da domani sarà a disposizione della squadra e soprattutto di Antonio Conte. Difficile vederlo già oggi ad Appiano Gentile dato che la squadra proprio in questi minuti sta effettuando l’unica seduta del giorno (quella mattutina).