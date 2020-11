Eriksen, ag. Isco: “Vuole provare un altro campionato. Restare a Madrid…”

Pochi minuti fa, è trapelata una clamorosa indiscrezione sul possibile scambio Christian Eriksen-Isco tra Inter e Real Madrid: queste le recenti parole dell’agente dello spagnolo

FUTURO – Francisco Alarcon, padre e agente di Isco Alarcon, ha parlato una settimana fa del futuro del centrocampista del Real Madrid, oggi accostato all’Inter in un possibile scambio con Christian Eriksen. Queste le sue parole a El Larguero. «In questo momento non abbiamo offerte, ma Isco vuole provare un altro campionato. Restare a Madrid non sarebbe un problema».

Fonte: Anton Meana – CadenaSer.com