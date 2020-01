Eriksen, accordo tra Inter e Tottenham: tutto dipende dal giocatore – TS

Secondo “Tuttosport”, continua il lavoro dell’Inter e dei suoi uomini mercato per riuscire ad arrivare a Christian Eriksen del Tottenham. I due club hanno già discusso della possibilità di chiudere l’affare a gennaio, ma ora la decisione finale è nelle mani del giocatore stesso

ACCORDO IN VISTA – Nonostante Christian Eriksen oggi sarà regolarmente in campo con il suo Tottenham per la sfida contro il Middlesbrough in FA Cup, l’Inter continua a sperare nel suo arrivo. I dirigenti nerazzurri hanno già parlato con il club londinese negli ultimi giorni, dichiarando la volontà di investire circa 20 milioni di euro per avere il giocatore fin da subito. La cifra proposta sarebbe una sorta di “risarcimento” agli Spurs che perderebbero altrimenti il danese a zero a fine stagione, dal momento che non è intenzionato a rinnovare il suo contratto.

DECISIONE FINALE – Al momento la decisione spetta proprio a Eriksen stesso, che deve scegliere se terminare la sua stagione a Londra oppure trasferirsi fin da subito in nerazzurro. Aspettare giugno vorrebbe dire poter ricevere ulteriori offerte tra cui scegliere e ingaggi superiori a quello che l’Inter può offrirgli a gennaio di circa 10 milioni di euro. Beppe Marotta è al lavoro, ma ora tutto è nelle mani del giocatore.