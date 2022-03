Eriksen 90′ in campo e trionfo col Brentford! Siparietto su un’ammonizione

Eriksen oggi è tornato a giocare titolare 266 giorni dopo il drammatico arresto cardiaco in campo in Danimarca-Finlandia. Il suo Brentford ha vinto bene a Norwich (1-3), lui ha fatto novanta minuti e questo testimonia come la condizione stia tornando a essere quella ottimale.

LA GIOCA TUTTA! – La notizia, ancor più che la vittoria del Brentford, è che Christian Eriksen ha giocato novanta minuti per intero. Il centrocampista ex Inter, schierato titolare da Thomas Frank dopo l’esordio da subentrato sabato scorso contro il Newcastle United, ha aiutato i suoi a vincere 1-3 col Norwich City ultimo in classifica. Un successo che in Premier League mancava dal 2 gennaio e allontana la zona retrocessione. Eriksen non è entrato nel tabellino dei marcatori, dove per gli ospiti è finito un nome solo: Ivan Toney. L’attaccante ha segnato al 32′, 52′ e 58′, gli ultimi due entrambi su rigore. Ininfluente il gol della bandiera di Teemu Pukki al 92′. Per Eriksen anche un siparietto: al 40′ ha trattenuto Brandon Williams per un fallo da ammonizione, quest’ultimo si è girato abbozzando una reazione ma appena ha visto chi lo aveva placcato si è fermato e lo ha abbracciato. Un gesto che certifica ancora una volta come tutto il mondo del calcio abbia accolto con gioia il ritorno di Eriksen come calciatore.