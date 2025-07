Enciso-Inter, pista da monitorare. E occhio al post Ferragosto – TS

L’Inter monitora la situazione legata a Enciso del Brighton. I nerazzurri sono alla ricerca di un trequartista/seconda punta, che permetta a Chivu di avviare il suo 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Il paraguaiano è il profilo più abbordabile.

ADATTO – Sulla lista dell’Inter, riferisce Tuttosport, si continua a monitorare il nome di Julio Cesar Enciso. Il paraguaiano, trequartista/esterno d’attacco, rientra nell’identikit di giocatore ricercato dalla Beneamata e soprattutto da Cristian Chivu per mettere all’opera il 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Ossia un giocatore abile tecnicamente, rapido e veloce e che possa giocare dietro la punta o accanto ad essa. Ecco perché si monitora anche la pista legata a Lois Openda del Lipsia (vedi articolo). Enciso, rispetto al belga, ha un prezzo più accessibile. Per lui garantisce Roberto De Zerbi, avendolo allenato al Brighton e inoltre ha contratto in scadenza nel 2026. Quindi la società inglese rischierebbe di perderlo a parametro zero. Nell’ultima stagione, il paraguaiano ha giocato in prestito all’Ipswich Town.

Non solo Enciso, l’Inter aspetta le occasioni post Ferragosto

OCCASIONI – Ma l’Inter non sembra avere fretta sull’attaccante. Uno perché prima bisognerà cedere Mehdi Taremi e due perché si aspettano inoltre eventuali occasioni. Queste potrebbero arrivare dopo Ferragosto, quando inizierà il giro degli attaccanti. Qui Tuttosport ritira fuori il nome di Arda Guler, che però sembra ben inserito nel nuovo progetto di Xabi Alonso al Real Madrid.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino