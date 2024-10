Empoli-Inter, probabile formazione: Inzaghi prepara 5 cambi – CdS

Verso Empoli-Inter, partita valida per la decima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, dopo il 4-4 contro la Juventus, dovrebbe cambiare cinque pedine. La probabile formazione dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

VIGILIA – Oggi giornata di vigilia per Empoli e Inter. I nerazzurri, dopo il 4-4 contro la Juventus, vanno a caccia della vittoria al Castellani. La squadra di Simone Inzaghi era reduce da cinque vittorie di fila, prima di fermarsi sul pari nel derby d’Italia. Un derby che ha lasciato più l’amaro in bocca ai campioni d’Italia che alla Vecchia Signora. Da analizzare è sempre il dato legato ai gol incassati, ben tredici in appena nove partite. E sei di questi sono addirittura arrivati dopo l’ottantesimo. Dato allarmante. Inzaghi, rispetto alla sfida di domenica, cambierà qualcosina, racconta il Corriere dello Sport. Si prevedono cinque cambi.

Empoli-Inter, la probabile formazione di Inzaghi con dei cambi

CAMBI – In vista di Empoli-Inter, match in programma domani alle 18.30, Inzaghi va verso cinque cambi. In difesa, potrebbe giocare dal primo minuto Yann Aurel Bisseck. Il tedesco non giocherebbe a destra al posto di Benjamin Pavard, bensì a sinistra con Alessandro Bastoni centrale in versione Nazionale. A centrocampo, Davide Frattesi scalpita per una maglia dal primo minuto, mentre sulle corsie resta Denzel Dumfries e Matteo Darmian dovrebbe giocare a sinistra per Federico Dimarco. In regia, Kristjan Asllani rileverà Piotr Zielinski. Poi in attacco, turno di riposo per Lautaro Martinez: pronto Mehdi Taremi con Marcus Thuram. La probabile formazione per Empoli-Inter, secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Bastoni, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Darmian; Thuram, Taremi.