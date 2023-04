Empoli-Inter, Inzaghi ne ‘salva’ solo 2! Turnover molto ampio − Sky

Manca pochissimo ormai a Empoli-Inter. Inzaghi pronto ad un ampio turnover dopo Benfica e prima della Juventus in Coppa Italia. Ci sarà Handanovic tra i pali

LE ULTIME − Empoli-Inter, all’ora di pranzo si inizia a fare sul serio. Inzaghi cambierà ben nove giocatori su undici rispetto alla sfida di mercoledì sera contro il Benfica in Champions League. Come riferisce Andrea Paventi in collegamento dal Castellani per Sky Sport, rimangono praticamente solo Francesco Acerbi in difesa e Marcelo Brozovic in mezzo al campo. L’ex Lazio giocherà da braccetto di sinistra al posto di Bastoni e in compagnia di D’Ambrosio e de Vrij. A difendere la porta ci penserà Handanovic. Spazio per Gosens e Dumfries ai lati, mentre in avanti c’è la coppia Lukaku-Correa.