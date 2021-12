Empoli avversario dell’Inter agli ottavi di Coppa Italia: folle 3-4 a Verona

L’Empoli sarà l’avversaria dell’Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Andreazzoli l’ha spuntata 3-4 al Bentegodi di Verona

DA URLO − Doveva essere una partita bella e divertente e in effetti lo è stata. Al Bentegodi, non c’è un attimo di respiro tant’è che dopo appena 18′ il risultato è sull’1-1. Apre i giochi La Mantia al 15′ che inchioda Pandur da due passi; pareggia i conti tre minuti più tardi Cancellieri, imbeccato dall’ex Inter Bessa. Dopo un’ora abbondante di equilibrio, l’Empoli sembra dilagare dalla seconda parte della ripresa. Al 66′, porta in vantaggio i toscani Mancuso che sfrutta un rigore concesso dal Var. Quattro minuti dopo, l’attaccante milanese trova la sua doppietta personale ribandendo in rete una non eccellente respinta di Pandur su conclusione di Stulac. Sipario in via di definizione al 74′ con Bajrami che si mette in privato andando a concludere dal limite dell’area di rigore. Nel finale, ritorna in partita il Verona che prima segna su punizione con Ilic e poi va sul meno uno con Ragusa. Partita folle, dunque, al Bentegodi con l’Empoli che riesce a tenere il proprio risultato. Agli ottavi di finale di Coppa Italia sarà Inter-Empoli a San Siro. Match in programma tra il 18 e il 20 gennaio (il 12, Inter impegnata in Supercoppa Italiana contro la Juventus).