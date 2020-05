Emerson Palmieri: “Serie A? PuÃ² succedere ma felice al Chelsea. Conte…”

Emerson Palmieri: “Serie A? Può succedere ma felice al Chelsea. Conte…”

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri è ospite di “Casa Sky Sport” su SkySport24. Il terzino del Chelsea, spesso accostato all’Inter come obiettivo di mercato di Conte, si è espresso anche su un possibile ritorno in Italia

ROMA E SPALLETTI – Così Emerson Palmieri: «I primi sei mesi alla Roma non sono stati facili. Poi sono arrivati Luciano Spalletti e Walter Sabatini, che hanno fatto un gran lavoro su di me. Poi da lì le cose sono andate benissimo. Io tutte le volte che parlo di Spalletti devo soltanto ringraziarlo. Quando avevo bisogno di una mano lui mi ha sempre protetto. Al di là del rapporto normale tra allenatore e giocatore, è stato come un papà per me. Mi ha dato tutto il supporto di cui avevo bisogno in quel momento».

MIX ITALIA E INGHILTERRA – Emerson Palmieri descrive così le differenze tra Serie A e Premier League: «Ora è la prima volta che sto lavorando con un allenatore inglese, Frank Lampard. Ti dico che corriamo molto. La differenza è che in Italia si gioca una partita più tattica e più studiata, in Inghilterra si giocano novanta minuti intensi. Credo che sia questa la differenza. Maurizio Sarri? Esperienza bellissima, prima però quando sono arrivato c’era Antonio Conte. Sono rimasto con lui sei mesi. Certo è stato più facile arrivare con un allenatore italiano per comunicare. Con Sarri abbiamo fatto un anno meraviglioso, nessuno ci credeva molto ma siamo arrivati terzi in Premier League. Poi in finale di Carabao Cup e abbiamo vinto l’Europa League».

NON ESCLUDO IL RITORNO – Poi Emerson Palmieri su un possibile ritorno in Italia: «Se è un mio obiettivo o sogno? Mi sono trovato benissimo in Serie A con la cultura, anche per questo ho scelto la Nazionale Italiana. Non è un sogno, è una cosa che può succedere. Però sono molto felice qua in Inghilterra, ho un contratto con il Chelsea. Su questo sono molto tranquillo».