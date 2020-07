Emerson Palmieri, cifre limate tra Inter e Chelsea: proposta pronta – SM

Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, l’Inter sarebbe pronta a chiudere per Emerson Palmieri del Chelsea. Nelle ultime settimane le due società hanno lavorato per colmare la distanza tra domanda e offerta e la società nerazzurra sarebbe pronta a formalizzare la propria proposta ufficiale sia al club londinese che al giocatore.

OFFERTA PRONTA – L’Inter ha deciso: sarà Emerson Palmieri il prossimo terzino sinistro titolare della squadra di Antonio Conte. O, almeno, il suo è il nome in cima alla lista dei desideri della società nerazzurra. La distanza tra la richiesta del Chelsea per il giocatore – 30 milioni di euro – e l’offerta è stata progressivamente colmata nelle ultime settimane da parte degli uomini mercato nerazzurri, arrivando alla proposta di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Una proposta pronta per essere formalizzata al club londinese.

VOLONTÀ – Uno dei punti di forza per chiudere la trattativa è la volontà dello stesso Emerson Palmieri, che non rientra più nei piani tecnici dell’allenatore dei blues Frank Lampard. L’italo-brasiliano ha già dato l’ok per tornare in Italia (dopo l’esperienza alla Roma) e alle dipendenze di Conte, che ha già avuto modo di allenarlo proprio nella sua esperienza in Premier League. Non solo: Giuseppe Marotta avrebbe anche pronto un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro a stagione, un milione in più rispetto a quanto guadagna attualmente il giocatore.

Fonte: Sport Mediaset