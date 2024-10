El Shaarawy fuori da Roma-Inter? Arriva il verdetto finale per Juric!

Ivan Juric deve fare i conti con qualche problema fisico di troppo. Tra questi c’è anche quello di Stephan El Shaarawy, reduce da un infortunio al polpaccio. A pochi giorni da Roma-Inter il verdetto finale sulla sua presenza per la sfida di domenica sera.

RECUPERI – Giornata particolarmente grigia a Trigoria, e non solo per per le condizioni metereologiche. Un forte temporale si è abbattuto sul Centro Sportivo giallorosso, mentre oggi pomeriggio la squadra di Ivan Juric era impegnata nella preparazione di Roma-Inter. Proprio da lì e in vista della sfida di domenica sera arrivano notizie importanti su uno degli uomini in dubbio: Stephan El Shaarawy. L’attaccante italiano aveva accusato una lesione al polpaccio giocando da titolare la sfida contro il Monza, nella quale aveva dovuto chiedere il cambio. Nelle ultime settimane il giocatore ha provato a lavorare e a recuperare dall’infortunio in tempo per Roma-Inter. E proprio a tre giorni dal match dell’Olimpico arriva il verdetto finale sul suo ipotetico rientro.

El Shaarawy, la decisione finale per Roma-Inter

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Mentre Ivan Juric fa i conti con i problemi fisici di Artem Dovbyk, che lamenta un’infiammazione al ginocchio, valuta anche le condizioni fisiche di Stephan El Shaarawy. Proprio su di lui arriva un’ultima ora importante in vista di Roma-inter di domenica sera. Stando a quanto riporta Angelo Mangiante in collegamento con Sky Sport 24 l’attaccante giallorosso non sarà a diposizione per il big match contro i Campioni d’Italia. Uno in meno in fase offensiva, nell’attesa di scoprire di più anche su Dovbyk, per Juric, che però può confortarsi di fronte al recupero di Paulo Dybala. Anche quest’ultimo, infatti, era reduce da un affaticamento muscolare, riscontrato però alla vigilia della gara contro il Monza. Anche Simone Inzaghi, però, deve fare i conti con gli infortuni, visto le ultime sulle condizioni di Piotr Zielinski.