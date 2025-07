Ederson, obiettivo reale! Ma con l’Atalanta serve un piano dettagliato

L’Inter guarda avanti e prepara le eventuali mosse a centrocampo. Qualora dovesse concretizzarsi il ritorno in Turchia di Hakan Calhanoglu, i nerazzurri hanno già individuato il sostituto ideale: si tratta di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta.

FUTURO – Il nome del classe 1999 è stato ribadito anche nel summit di ieri tra il nuovo allenatore Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra: non come suggestione, ma come reale obiettivo di mercato. Per portarlo a Milano, però, servirà un investimento importante. L’Atalanta valuta il giocatore circa 60 milioni di euro, cifra che impone prima un’operazione in uscita da parte dell’Inter.

Inter, Ederson un obiettivo! Ma l’Inter deve sacrificare qualcuno

SACRIFICIO – Tra i potenziali sacrificabili figura sempre Denzel Dumfries, anche se al momento non ci sono novità significative sul futuro dell’esterno olandese. In ogni caso, la società interista è intenzionata a farsi trovare pronta: Ederson è considerato il profilo perfetto per raccogliere l’eredità tecnica e tattica di Calhanoglu. A ruota invece, con un costo più abbordabile c’è Rios, trequartista del Palmeiras.