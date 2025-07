Ederson, muro Atalanta e l’Inter si fionda su Richard Rios – CdS

Ederson resta il preferito per il dopo Calhanoglu all’Inter, ma l’Atalanta lo ritiene incedibile. Ecco perché, spiega il Corriere dello Sport, la società interista sta decidendo di virare su Richard Rios del Palmeiras.

MURO – Il costo di Ederson è di 60 milioni di euro, ma nonostante l’Atalanta abbia posto un prezzo molto alto, secondo il Corriere dello Sport, la Dea avrebbe anche posto una sorta di veto sul centrocampista brasiliano. Non lascerà Bergamo, lo farà invece Ademola Lookman. Dichiarazione chiara della famiglia Percassi non vuole cedere il forte centrocampista all’Inter. Per Viale della Liberazione, Ederson è il preferito in caso di addio di Calhanoglu, ma preferito non fa rima con unico. Ecco perché, i nerazzurri di Milano hanno deciso di virare su Richard Rios, centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Difficile Ederson, ora Richard Rios è avanti per il dopo Calhanoglu: la direzione dell’Inter

DIREZIONE – Rios, che il Palmeiras valuta sui 25-30 milioni di euro, può agire anche in un centrocampo a due, che poi sarebbe l’evoluzione tattica della nuova Inter di Cristian Chivu. L’Inter, quindi, punterà su un centrale. Ragion per cui, sempre secondo il quotidiano romano, è via via calata anche l’ipotesi Frendrup, seguito a lungo nel corso della scorsa annata, ma giudicato troppo simile a Barella. Mentre, dal club nerazzurro sono arrivate smentite su Kokcu, regista naturalizzato turco di proprietà del Benfica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno