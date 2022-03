ECA al lavoro, sul tavolo la nuova Champions League. Presente Antonello

A Vienna, giornata importante per quanto riguarda le sorti del calcio europeo. L’ECA si è riunita per discutere su importanti temi relativi alla nuova Champions League. Inter presente con Antonello

NOVITÀ − Oltre al presidente dell’Uefa Ceferin e ad altri importanti dirigenti europei, presente a Vienna anche Alessandro Antonello dell’Inter. C’è al momento un’assemblea dell’ECA in corso con importanti temi sul tavolo riguardanti le sorti del nuovo calcio europeo. Sostanzialmente al 99% la formula della nuova Champions League dal 2024 sarà composta da 36 squadre che parteciperanno e non più 32. Ci sono due posti vacanti in questa nuova Champions League da poter assegnare tramite il ranking. A riportarlo è il quotidiano britannico ‘Guardian‘. Si tratta di un ipotesi caldeggiata in particolare dalle squadre di Premier League, dato che in ogni stagione alcune grandi squadre rimangono escluse dalla Champions League. L’accesso sarebbe basato su un coefficiente determinato dai risultati ottenuti in Europa nelle precedenti cinque stagioni, e non in base al piazzamento in classifica. Tra gli altri temi in voga anche quello relativo al un nuovo metodo di controllo dei club europei a partire dal prossimo giugno, in sostituzione del Financial Fair Play.