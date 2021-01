Dzeko-Sanchez, un altro giocatore dell’Inter alla Roma? Due le ipotesi

Inter e Roma continuano a parlare e a ragionare sul possibile scambio tra gli attaccanti Alexis Sanchez ed Edin Dzeko: la situazione

IPOTESI – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Inter e Roma dovrebbero avere anche oggi un incontro per cercare di trovare la quadra per lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti, ma al momento non si è arrivati alla fumata bianca. Infatti è da sciogliere il nodo ingaggi. Gli stipendi sono simili (tra i 7 e i 7,5 milioni di euro), ma quello dell’attaccante cileno è nettamente più basso grazie al decreto crescita validato dal Governo dimissionario. Allora l’ipotesi sarebbe quella di inserire nell’affare uno tra Andrea Pinamonti e Ionut Radu per bilanciare la differenza di ingaggio lordo sul bilancio.

