Dzeko-Sanchez, ultimo spiraglio? Procuratore in viaggio a Milano – Rai

Dzeko-Sanchez, ultimo spiraglio? Procuratore in viaggio a Milano

Secondo quanto riporta Paolo Paganini, esperto di calciomercato di “Rai Sport”, potrebbe riaprirsi la trattativa tra Inter e Roma per lo scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Il procuratore del bosniaco è infatti in viaggio verso Milano.

TENTATIVO IN EXTREMIS – Sembra non essere ancora tutto chiuso per la trattativa tra Roma e Inter legata allo scambio Edin Dzeko-Alexis Sanchez. Queste le parole di Paolo Paganini negli studi di “Rai Due” sulla trattativa: «Si potrebbe riaprire la questione di mercato tra Inter e Roma per lo scambio tra Dzeko e Sanchez. Il bosniaco non vuole restare nella capitale e il suo procuratore di sta andando a Milano proprio adesso per vedere se la situazione con l’Inter si può riaprire in queste ultime ore di mercato».