Dzeko, il rinnovo con l’Inter non è utopia ma ad una condizione − CdS

Dzeko sta disputando un’altra stagione da protagonista con la maglia dell’Inter. Sette gol in 20 partite. Altro che riserva di Lukaku! Adesso il rinnovo non è un’ipotesi da scartare

E CHI LO FERMA − Doveva essere l’alternativa di lusso a Romelu Lukaku e invece, come lo scorso anno, Edin Dzeko si sta prendendo la titolarità all’Inter a suon prodezze e prestazioni. L’ultima, in ordine di tempo, quella segnata contro il Bologna nella rimonta con risultato finale di 6-1. Fantastico il gol a pareggiare i conti, così come l’assist per la rete del compagno Gosens. Dzeko, dopo i primi trofei in Italia (Coppa Italia e Supercoppa Italiana), non vuole fermarsi e punta a quello più importante: lo Scudetto. Il bosniaco va verso i 37 anni (17 marzo) e se non ci riuscirà quest’anno vorrà assolutamente provarci anche l’anno prossimo. Ecco perché l’ipotesi rinnovo non è da scartare. Ma ad una condizione: il ‘Cigno di Sarajevo’ dovrà decurtarsi lo stipendio. Concretamente però se ne parlerà dalla prossima primavera. Intanto offerte dagli Emirati Arabi, USA e Turchia sarebbero già arrivate.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno