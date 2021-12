Dzeko preoccupa l’Inter. Il bosniaco torna a casa per un raffreddore

Dzeko è tornato a casa precauzionalmente per un lieve raffreddore. Il giocatore era ad Appiano Gentile dopo il giro di tamponi in mattinata e la ripresa degli allenamenti

RITORNO A CASA − Edin Dzeko preoccupa l’Inter. Dopo il giro di tamponi in mattina e la ripresa degli allenamenti in vista della prima sfida del 2022 contro il Bologna al Dall’Ara, l’attaccante è ritornato a casa per un leggero raffreddore. Come riporta Sky Sport, al momento si tratta soltanto una via precauzionale adottata dallo staff nerazzurro. Si attendono, adesso, gli esiti molecolari per l’intero gruppo squadra.