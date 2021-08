Dzeko partito per Milano: inizia l’avventura all’Inter. Poi le visite mediche

Edin Dzeko sta per iniziare la sua avventura all’Inter. Da “Gianlucadimarzio.com” arrivano aggiornamenti in merito al bosniaco, pronto a sbarcare alla corte di Simone Inzaghi

ARRIVO – L’avventura di Edin Dzeko all’Inter sta per cominciare. Secondo quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com” il bosniaco è appena arrivato all’aeroporto di Ciampino a Roma. A breve partirà in direzione Milano: presto inizierà la sua nuova avventura in nerazzurro. Dzeko lascia la Roma dopo 6 anni, e sbarca in nerazzurro dopo averlo sfiorato in ben due occasioni negli ultimi due anni. Dopo l’arrivo, il bosniaco, svolgerà le visite mediche e si appresterà a porre le firme sui contratti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com