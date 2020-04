Dzeko, niente Inter: “Fonseca voleva che restassi. Mai fatto problemi”

Dzeko ripercorre le tappe della sua permanenza a Roma agli ordini di Fonseca. L’attaccante bosniaco in estate è stato vicino all’Inter su richiesta di Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni della punta nello speciale “AS Roma Story” su SkySport

DECISIONE FINALE – Edin Dzeko torna sui rumors di mercato sull’Inter in estate: «Possibile addio in estate? Non ho mai fatto problemi in carriera con nessuna squadra e nessuna squadra. Appena vidi Fonseca per la prima volta gli dissi subito che con me non avrebbe mai avuto problemi. Do sempre tutto al 100%, poi vediamo che succede a fine mercato. E poi alla fine sono rimasto a Roma. Fonseca mi diceva di rimanere qui, perché era un gioco perfetto per me. Mi diceva per prima cosa di essere felice quando giocavo».