Dzeko-Lautaro Martinez. Timbrare domenica per allontanare le critiche

L’Inter domenica affronta la Juventus all’Allianz Stadium. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il discorso scudetto a fine stagione. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Lautaro Martinez con Edin Dzeko.

CRITICHE – L’Inter deve vincere assolutamente domenica contro la Juventus di Massimiliano Allegri (vedi articolo). I nerazzurri hanno bisogno solo della vittoria per tenere aperto il sogno scudetto. Per centrare i tre punti Simone Inzaghi è pronto ad affidarsi alla sua coppia titolare: Lautaro Martinez-Edin Dzeko. Con loro due in campo i risultati nei big match non sono stati troppo esaltanti (vedi articolo) ma l’Inter deve riuscire a scacciare le critiche con i due attaccanti pronti ad esaltarsi. All’Allianz Stadium l’argentino e il bosniaco devono assolutamente timbrare così da potersi rilanciare nel finale di stagione e dimenticare le tante critiche accumulate nel periodo nero dell’Inter. Riusciranno Lautaro Martinez e Dzeko ad affinare l’intesa in questo finale di stagione?