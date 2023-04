Dzeko: «Inter? Posso ancora dare tanto! A calcio dopo la guerra…»

Dzeko si è raccontato ad Arena Sport, media del proprio paese. L’attaccante dell’Inter ha parlato delle sue origini, della guerra, dell’approdo in Germania, Inghilterra e infine Italia. Un Cigno a tutto tondo

ORIGINI − Dzeko si racconta a tutto tondo: «Le persone guardano il prodotto finito, cioè quello che vedono in televisione. Dopo la guerra, ho iniziato ad allenarmi quando avevo circa nove anni. Lo facevo nell’atrio della scuola, c’erano ancora le barricate sulle strade. Papà poi mi portò a Želja, poi abbiamo avuto un allenatore, Jusuf Šehović, che purtroppo oggi non è più con noi. Amar Osim mi portò in prima squadra all’età di 16 o 17 anni. Ricordo che io e mio padre eravamo al supermercato. L’allora allenatore dei cadetti mi chiama e mi dice “Preparati, domani andrai a Medjugorje per i preparativi con la prima squadra”. Erano tempi diversi, allora non era facile giocare nello Želja. Siamo andati ai preparativi in ​​macchina, alcuni dei giocatori più anziani accolgono i più giovani. Ho esordito a Žepč, stavamo perdendo. Mi stavo scaldando, Amar mi chiama e mi dice di segnare due gol».

DIFFICOLTÀ − Dzeko ricorda i primi anni: «Firmai per il Teplice, ma andrai in prestito in un altro campionato. Ho capito che era un’opportunità che poteva portarmi buoni frutti. Il trasferimento fu di circa 50.000 euro. Tutti noi vediamo il calcio in modo diverso, c’erano alcuni che non erano d’accordo. Solo lasciando la Bosnia ed Erzegovina ho fatto un passo avanti. Sono stato fortunato che c’era un ragazzo di Mostar – Samir Merzić – mi ha aiutato molto. Abbiamo vissuto e giocato insieme. Prendevo 500 euro. Ero senza i miei genitori e dovevo pagarmi l’appartamento. Non avevo la macchina, è successo che non mangiammo niente per giorni. Chiamai i miei e dico che non avevo niente da mangiare, immagina loro. Allora non c’erano i social network, c’erano i messaggi ordinari. Dovevi acquistare credito per poter inviare un messaggio».

GERMANIA E INGHILTERRA − Dzeko ricorda il passaggio al Wolfsburg e poi al Manchester City: «Ho esordito in nazionale contro la Turchia sotto la guida dell’allenatore Fuad Muzurović e ho segnato un gol. Dopo tre giorni abbiamo giocato contro Malta, ho fatto un assist ma mi infortunai. E dopo sono dovuto andare a Zagabria per firmare un accordo col Wolsfburg. Non giocai subito, ma dopo un po’ presi più quota dentro la squadra e divenni titolare. Avevo un allenatore dalla grande personalità come Felix Magath. Sono tre anni e mezzo in Germania, poi mi trasferii al Manchester City. La vittoria del titolo contro il Qpr qualcosa di incredibile. Quando Aguero segno il gol decisivo, corsi ad abbracciarlo per primo. Una gioia indescrivibile».

ITALIA − Dzeko approda a Roma: «Sono stato al City per quattro anni e mezzo, e poi sono andato alla Roma. Non ho avuto il miglior rapporto con Pellegrini (allora allenatore del City), e l’Italia era sempre stata il mio sogno. I migliori giocatori giocavano lì, il mio sogno era imparare la lingua italiana. All’aeroporto mi accolsero più di cinquemila persone, non è stato difficile abituarmi. Anche perché c’è Pjanic».

IN NERAZZURRO − Dzeko sull’arrivo a Milano: «Inter? È stato difficile per me lasciare Roma, dopo i sei anni che ho trascorso lì, c’è stato un leggero rilassamento, saturazione. Abbiamo fatto belle cose insieme, ho segnato 119 gol ma era ora di cambiare. Avevo anche bisogno di nuova aria, è tutto normale. Sentivo che potevo ancora dare al calcio e che potevo ancora giocare ad alto livello, l’Inter lo è».