Dzeko-Inter, due anni dopo: Inter e giocatore in attesa – Sky

Dzeko è vicino al trasferimento all’Inter. Con Lukaku ormai a un passo dal Chelsea (leggi le ultime sul belga) i nerazzurri sono pronti a chiudere per l’attaccante bosniaco. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Marco Demicheli di “Sky Sport

ATTESA – «Dzeko arrivera a Milano con due anni di ritardo visto che lo aveva richiesto Conte proprio per far coppia con Lukaku. Ora è molto vicino a sostituirlo parzialmente. C’è un accordo di massima per un biennale. Ora si attende il via libera della Roma che è alla ricerca di un sostituto». Queste le parole di Marco Demicheli a “Sky Sport 24”.