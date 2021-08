Dzeko in partenza da Roma. L’Inter si avvicina: il programma della giornata

L’avventura di Edin Dzeko all’Inter sta per cominciare. Da “Gianluca Di Marzio” arrivano gli aggiornamenti in merito alla giornata del bosniaco

IN ARRIVO – Edin Dzeko è pronto a cominciare la sua nuova avventura. Il bosniaco, infatti, secondo quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com”, è in partenza da Roma direzione Milano. Poi sarà il momento delle visite mediche e delle firme sui contratti. Per l’ormai ex attaccante giallorosso pronto un biennale da 5,5/6 milioni più bonus. Inzaghi, dopo l’addio di Lukaku destinato al Chelsea, è pronto ad abbracciare il suo primo rinforzo per l’attacco.

