Dzeko in panchina con la Bosnia per un problema fisico: la situazione

Edin Dzeko ieri sera non ha giocato la prima sfida delle qualificazioni a Euro 2024 con la sua Bosnia Erzegovina per un problema fisico. Ecco le ultime notizie secondo quanto riportato dal sito sportivo klix.ba.

PROBLEMA FISICO – Neanche un minuto in campo con la Bosnia per il capitano Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter è rimasto a guardare per 90′ la sfida valida per le qualificazioni a Euro2024 contro l’Islanda (vedi QUI). Secondo quanto riportato dai colleghi bosniaci, l’attaccante nerazzurro è rimasto fuori per un problema alla schiena avvertito qualche minuto prima della sfida. Il calciatore ha sentito un dolore alla schiena e per questo motivo il Commissario Tecnico non ha voluto correre ulteriori rischi, decidendo di lasciarlo fuori. Dzeko inizialmente si era seduto addirittura in tribuna, ma dopo ha deciso di scendere in panchina per sostenere da vicino la sua Nazionale. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Fonte: klix.ba