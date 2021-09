Dzeko in campo contro Sampdoria e Real Madrid? Inzaghi chiede sacrificio – TS

Dzeko, in gol contro la Francia con la sua nazionale, dopo la sosta potrebbe essere impiegato sia contro la Sampdoria sia contro il Real Madrid. Come riportato da “TuttoSport”, Simone Inzaghi gli chiede un sacrificio e spera in una cosa.

SACRIFICIO – Dzeko segna contro la Francia e Inzaghi incrocia le dita affinché il fisico lo preservi in questa sosta. Come ormai noto, i sudamericani rientreranno tutti a ridosso della partita contro la Sampdoria, motivo per cui il bosniaco sarà chiamato a giocare titolare. Difficile pensare che il calciatore venga escluso dai titolari per la sfida successiva contro il Real Madrid, al debutto in UEFA Champions League, per questo motivo Inzaghi chiede sacrificio al centravanti ex Roma e spera che venga impiegato meno possibile dalla Bosnia. A proposito: domani la nazionale non avrà un impegno ufficiale, bensì un’amichevole contro il Kuwait e il ct Petev potrebbe non schierarlo in vista della gara qualificazione ai Mondiali contro il Kazakistan il 7 settembre. Tra l’8 e il 9 dovrebbe fare ritorno a Milano.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini