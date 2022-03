Dzeko, gran lavoro di raccordo. Con Sanchez però ha fatto il 9 puro

L’Inter non è riuscita a ritrovare il gol ieri contro il Milan e anche la vittoria sembra un lontano ricordo. La macchina perfetta di Simone Inzaghi si è inceppata e i nerazzurri faticano in tutte le competizione. Gran lavoro però di Edin Dzeko che, quando è entrato Sanchez, per poi minuti, è tornato a fare il 9 puro.

NOVE – L’Inter non ha più i gol di Lautaro Martínez ma più in generale non ha più i gol. I nerazzurri faticano tremendamente a segnare e il motivo potrebbe essere legato anche ai due attaccanti che partono dal 1′. Edin Dzeko infatti fa un grandissimo lavoro di raccordo: tiene palla, la gestisce, prende fallo, crea presupposti buoni ma non calcia mai in porta (vedi articolo). Almeno con Lautaro Martinez. Ieri, quando l’argentino è uscito, il bosniaco è andato a piazzarsi al centro dell’attacco toccando meno palloni, sì, ma comunque portando presenza in area di rigore. Una cosa che, se vuoi segnare, è fondamentale. Dzeko con Sanchez sembra trovarsi meglio non perché il cileno faccia cose trascendentali ma perché non lo costringe ad abbassare il raggio di azione continuamente. La non presenza di Lautaro Martínez infatti gli permette di stare più alto e di permettere a Sanchez di abbassarsi. Con il Toro invece il bosniaco è costretto a venire verso la palla e questo comporta nessun attacco alla profondità. Inzaghi avrà notato questa cosa?