Dzeko: «Gesto in Juventus-Inter, vi spiego. Vogliamo la finale!»

Edin Dzeko è stato protagonista di un’intervista esclusiva all’emittente bosniaca N1 TV, dove ha fatto il punto sugli obiettivi rimasti in stagione e soprattutto su quanto accaduto in Juventus-Inter, dove alla fine ha arringato i tifosi e ha poi regalato la sua maglia.

VOGLIA DI TROFEI – Edin Dzeko ha fatto il punto sulla semifinale di andata Juventus-Inter dello scorso martedì: «In questa stagione ho già vinto un trofeo con l’Inter, ma l’obiettivo è di vincere sempre. Da quando sono all’Inter ho già vinto tre trofei e ho capito quanto sia importante per un club simile lottare per lo scudetto. Il pareggio in Coppa Italia contro la Juventus è positivo, in casa dovremo giocare ancora meglio per poter andare in finale e giocarci il trofeo. Spero di farcela».

GESTO – Dzeko ha poi spiegato il suo gesto a fine partita, quando ha arringato i tifosi presenti allo Juventus Stadium: «Durante la partita sono successe cose che non dovrebbero succedere su un campo da calcio. Ma se ne è parlato e scritto già tanto. I nostri tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita e alla fine ho voluto ringraziarli con il mio gesto. In quel momento sentivo che regalare la mia maglia fosse il minimo che potessi fare. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno. Sono anche grato per il buon rapporto che abbiamo sin da quando sono arrivato all’Inter».