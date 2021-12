Dzeko, digiuno in campionato rotto con la Roma. Ora serve continuità

Edin Dzeko sta vivendo un’ottima stagione dal punto di vista realizzativo. Il bosniaco, nell’ultima giornata contro la Roma, ha rotto un digiuno che durava da 6 giornate tornado al gol proprio contro la sua ex squadra. Ora serve ritrovare la continuità.

RILANCIO – Dzeko, in maglia nerazzurra, non sta affatto facendo rimpiangere il suo predecessore, Romelu Lukaku. Il bosniaco infatti, tra Serie A e Champions League, ha già realizzato 11 reti volando già in doppia cifra. In Serie A i gol sono ben 8 di cui l’ultimo arrivato proprio contro la Roma la scorsa giornata in quell’Olimpico che lo ha reso cullato e coccolato per molte stagioni. In campionato però Dzeko non segnava da sei giornate. Prima del gol ai giallorossi e ora serve che ritrovi la continuità avuta nella prima parte di stagione. 7 degli 8 gol infatti sono arrivati tutti nelle prime 9 giornate di campionato con il bosniaco che poi si è preso una pausa nelle restanti 6 giornate. Prima della Roma infatti l’ultima realizzazione era arrivata contro la Juventus sul tap-in dopo il palo colpito da Calhanoglu. Dzeko però è preziosissimo, oltre che dal punto di vista dei gol, anche dal punto di vista del gioco. Con il suo saper legare i reparti e smistare i palloni, il 35enne di Sarjevo ha fatto crescere l’Inter dal punto di vista della manovra e dello sviluppo. Ora però, dato che indossa la numero 9 sulle spalle, serve che Dzeko trovi con continuità la via del gol. Vedremo comunque se Inzaghi preferirà farlo rifiatare (vedi articolo).