Dzeko dal 1′, Inzaghi cambia un titolare in difesa: le ultime su Atalanta-Inter

Aggiornamenti sulla probabile formazione dell’Inter in vista di Atalanta-Inter. Dzeko scavalca Lautaro Martinez per fare da partner a Sanchez. In difesa, un cambio per Inzaghi

AGGIORNAMENTI − Atalanta-Inter, è soltanto questione di pochissime ore. Ci sono alcuni aggiornamenti di formazione tra le fila nerazzurre. In avanti, pronto Edin Dzeko a fare da partner ad Alexis Sanchez. L’attaccante bosniaco è in vantaggio su Lautaro Martinez che partirà dunque dalla panchina. Un cambio anche in difesa per Simone Inzaghi. Fuori il centrale Stefan de Vrij, al suo posto Danilo D’Ambrosio. Nessuna novità invece sulla fascia destra con Matteo Darmian dal 1′ a discapito di Denzel Dumfries.