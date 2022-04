Dzeko consolatore: la Roma incassa 1.5 mln dopo la sconfitta con l’Inter – CdS

Dzeko ancora una volta protagonista di Inter-Roma ma stavolta senza segnare. Anzi, l’unica cosa che fa segnare è… un’uscita dalle casse nerazzurre a quelle giallorosse. Come ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la Roma può consolarsi con il bonus che riguarda il centravanti bosniaco proprio dopo il 3-1 di San Siro

DZEKO SI (RI)PAGA ORA – La notizia più importante in casa Inter dopo l’ultimo weekend di Serie A, senza dover aspettare il monday night Sassuolo-Juventus, riguarda l’obiettivo minimo stagionale. Già raggiunto con quattro giornate di anticipo. Anzi, cinque, considerando il recupero Bologna-Inter in programma in questa settimana. Dopo aver battuto la Roma di José Mourinho (vedi articolo), l’Inter è matematicamente qualificata alla prossima edizione dalle UEFA Champions League 2022/23. Cioè, non può andare oltre il “quarto posto” in Serie A. Le due inseguitrici romane (la Roma sconfitta a Milano e la Lazio in casa contro il Milan capolista, ndr) e la Fiorentina (KO a Salerno, ndr) non hanno più punti a disposizione per raggiungerla. E come fatto presente dal Corriere dello Sport a firma Andrea Ramazzotti, grazie a questa combinazione scatta il bonus da 1.5 milioni di euro in favore della Roma. Si tratta dell’accordo pattuito nell’operazione per trasferire Dzeko da Roma a Milano a costo zero, in quanto liberato dalla società giallorossa. Che dopo la sconfitta per mano dell’Inter a San Siro può “consolarsi” con il bonus economico in arrivo proprio da Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.