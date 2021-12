Dzeko, bisogna ritrovare il gol. Occhio però al tabù di inizio anno

Dzeko ha segnato solamente due reti nelle ultime 11 gare. Il bosniaco deve ritrovare la sua vena realizzativa per aiutare l’Inter a crescere ulteriormente

ANOMALIA − Se c’è un piccolo difetto in questa Inter (che così si vuole chiamarlo) è la scarsa vena realizzativa di Edin Dzeko nelle ultime gare del 2021. Il centravanti bosniaco ha messo a referto in campionato solamente due gol in 11 partite contro Juventus e Roma. Per il resto, tanto lavoro per la squadra e qualche assist messo in saccoccia. La sua momentanea allergia con il gol è stata rilevata dalle cinque marcature consecutive di Lautaro Martinez nonché dalle stoccate di Alexis Sanchez. Da gennaio, però, occorre ritrovare il miglior Dzeko anche in fase realizzativa perché gli impegni si assottigliano e il calendario si presenta non proprio come una semplice passeggiata.

TABÙ − Nel primo mese dell’anno, l’Inter dovrà affrontare ben sei gare tra campionato e coppe (quattro in Serie A, una in Coppa Italia e la Supercoppa Italiana), servirà dunque un Dzeko in formato inizio stagione. Nelle prime nove gare di campionato, l’ex Roma aveva segnato sette gol, mantenendo una media decisamente positiva. Bilancio poi calato dalla seconda parte del girone d’andata. L’Inter, che ha già chiuso l’anno solare con 103 gol totali, ha bisogno delle reti di uno suoi due attaccanti titolari. Inoltre, bisogna sfatare un tabù: nelle ultime due stagioni, Dzeko non ha mai segnato alla prima gara del nuovo anno.