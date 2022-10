Dzeko assente all’allenamento della vigilia, ma a Monaco ci sarà – Sky

Matteo Barzaghi, oltre a parlare di Romelu Lukaku, ha dato aggiornamenti anche sulle condizioni di Edin Dzeko. Il bosniaco, nonostante una piccola botta subita contro la Sampdoria, sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Monaco

DZEKO DISPONIBILE – Barzaghi, dopo aver commentato il nuovo stop di Romelu Lukaku (qui i dettagli) dà anche importanti novità su un altro attaccante nerazzurro, ovvero Edin Dzeko: «Dzeko non ha iniziato l’allenamento della vigilia con i compagni per una botta subita contro la Sampdoria, ma partirà per la Germania e sarà a disposizione. L’attaccante nerazzurro, dopo una parte di lavoro in palestra, si unirà ai compagni più tardi. Per l’attacco dell’Inter non è una situazione semplice. Ma a Monaco non c’è in ballo la qualificazione e quindi Inzaghi può affrontare questi temi con più leggerezza». Così Matteo Barzaghi sulle condizioni del numero 9 nerazzurro.