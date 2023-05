Dzeko, 90′ in panchina contro la Lazio. Spazio dal 1′ in Verona-Inter?

Edin Dzeko non è sceso in campo nella vittoria dell’Inter sulla Lazio. Il bosniaco è rimasto per tutto il corso della gara in panchina. Inzaghi pronto a riproporlo dal 1′ contro il Verona?

IN CAMPO – Edin Dzeko non ha trovato minuti in Inter-Lazio. Il bosniaco, a cui sono stati preferiti Lukaku e Correa dal 1′, non ha fatto la sua consueta staffetta con il belga restando in panchina per tutti i 90 minuti. Un riposo “forzato” ma certamente utile per recuperare energie preziose. Possibile, infatti, che Inzaghi possa affidarsi proprio al bosniaco dal 1′ nella sfida contro il Verona di mercoledì. Il calendario compresso dell’Inter, ancora in corsa su tre fronti, obbliga Inzaghi a ruotare gli uomini per gestire al meglio le energie: l’apporto di Dzeko, in tal senso, sarà fondamentale.

RITORNO AL GOL – Dzeko sta vivendo il suo momento più complicato dal suo arrivo all’Inter. Il gol manca ormai da oltre tre mesi (20 gennaio a Riyad contro il Milan in Supercoppa l’ultima rete, ndr) e le recenti prestazioni di Lukaku hanno minato la certa titolarità dell’ex Roma, fino a qualche mese fa mai in discussione. Un gol potrebbe sbloccare psicologicamente il giocatore, apparso stanco e poco cattivo sotto-porta nelle ultime settimane. Un Dzeko al 100% è un asset fondamentale per l’Inter di Inzaghi che vuole regalarsi un maggio di altissimo livello.