Dybala via dalla Juventus, Inter pronta allo sgarbo: incontro a giorni

Diventa incandescente la situazione legata a Paulo Dybala. Come scritto alcuni minuti fa (vedi articolo), Dybala ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo della Juventus. Inter pronta allo sgarbo

VERTICE − L’Inter vuole tentare lo sgarbo alla Juventus per Paulo Dybala. Il centravanti argentino non rinnoverà e in estate sarò libero di trovarsi una nuova sistemazione. Fumata nera nel summit della Continassa di questa mattina tra i dirigenti bianconeri e l’agente del giocatore Jorge Antun. Il giornalista di Tyc Sports, Cesar Luis Merlo, aggiorna sulle vicende relative alla Joya. Sul giocatore sono interessati diversi club, tra cui l’Inter. Nei prossimi giorni, infatti, è in programma un vertice tra gli uomini mercato nerazzurri e il rappresentante di Dybala.