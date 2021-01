Dybala salta Inter-Juventus: aggiornamento anche su Chiesa e McKennie

Photo 193620516

Dybala non giocherà Inter-Juventus domenica alle ore 20.45. L’argentino, in gol in entrambe le partite della scorsa stagione, è sicuramente fuori dopo l’infortunio di ieri col Sassuolo (vedi articolo). Da valutare le condizioni di Chiesa e McKennie: ecco l’esito degli esami.

INTER-JUVENTUS, IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI – “Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa quindici-venti giorni.

Gli esami a cui sono stati sottoposti Weston McKennie e Federico Chiesa hanno invece escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno”.

Fonte: sito ufficiale Juventus