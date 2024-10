Dybala brucia le tappe per Roma-Inter: novità sul recupero dall’infortunio

Domenica big match di campionato fra Roma e Inter: Paulo Dybala sembra volerci essere a tutti i costi. Dall’allenamento dei giallorossi arrivano importanti aggiornamenti sul suo recupero in vista della sfida.

RECUPERO – Tra le incognite principali per Ivan Juric a pochi giorni da Roma-Inter – in programma domenica sera – c’è la disponibilità di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, una delle principali armi offensive giallorosse, è reduce da un infortunio muscolare, che lo ha tenuto fermo ai box per alcune settimane. Dalla vigilia della sfida contro il Monza, infatti, la ‘Joya’ è tra gli indisponibili dell’allenatore romanista, che proprio oggi ha parlato di lui al Corriere dello Sport. Negli ultimi giorni sono giunte, però, novità importanti sulle condizioni di Dybala, che sta provando in tutti i modi a tornare in tempo per Roma-Inter.

Dybala, arrivano novità in vista di Roma-Inter

AGGIORNAMENTO – Proprio ieri Dybala è tornato a lavorare col gruppo di Juric e già oggi arrivano novità in vista di Roma-Inter. A conclusione dell’allenamento giallorosso odierno, infatti, filtra da Trigoria massima positività sull’argentino. La ‘Joya’ è completamente recuperata e potrà tornare a disposizione proprio in vista della sfida di domenica sera (ore 20.45). Non è ancora certa la presenza dal primo minuto in campo dell’attaccante. I prossimi allenamenti faranno sicuramente chiarezza su questo e sulle intenzioni di Juric sul resto della formazione da schierare per Roma-Inter.

Fonte: Sky Sport 24